Heye‘canlı’ sürpriz

Antalya
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya
Müze Müdürlüğü ve Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nün 'Müzede Hayat Var' projesi başladı. Proje kapsamında, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Midas'ın Kulakları' adlı çocuk oyunu Antalya Müzesi
'nde oynandı. Sanatçıların mitolojik karakterleri canlandırması çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Öğretmenleriyle birlikte alana gelen çocuklar sırayla heykelleri incelemeye başladı. ÇOCUKLARA SÜRPRİZ
Mitolojik karakterleri canlandıran sanatçıların aniden hareket etmesi çocukları şaşırttı. Çocukların bazıları korkup kaçarken, bazıları ise oyunu izlemeye devam etti. Oyunu izleyenler arısında yer alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt
, Ekim ayında Türkiye
'de perdelerini açacaklarına söyledi. Kurt, tiyatro severlerin beğenisine sunulacak, nitelikli, kaliteli repertuar hazırladıklarını ve oyunlar seçtiklerini belirterek, "32 oyunla sezona başlıyoruz. Bu sayı sezon bitimine kadar 100 yeni oyun olacak" dedi.