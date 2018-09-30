Mahallelerde ücretsiz göz taraması var

Antalya Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi
'nin, sağlık tırı ile mahallelerde gerçekleştirdiği göz taramaları yeniden başlıyor. Geçen yıl 31 mahallede
5 bin 589 vatandaşa ulaşan Kepez Belediyesi, bu yıl 35 mahalleye ücretsiz sağlık hizmeti götürecek. Özelikle şehir merkezine uzak, köyden mahalleye dönüşen dezavantajlı noktalara ulaştırılan sağlık hizmeti ile vatandaşa erken teşhis ve tedavi için çözüm yolları sunuluyor. OKULLARDA DA YAPILACAK
Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin uzman ekibi, bu yıl da haftanın iki günü 35 mahallede göz taraması hizmeti verecek. Her cuma günü de ilçedeki okullarda devam edecek.