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Okula sanat imzası

55’inci kapsamında ressamlar Korkuteli’nde bir okul duvarına öğrencilerle Truva atı resmetti

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Okula sanat imzası
Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında festival afişini tasarlayan dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve '' olarak anılan Sinan Demir, Korkuteli ilçesi Ulucak Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Demir İlkokulu'nun duvarına öğrencilerle resim çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı de ressamlar ile 4 gün süren çalışmanın son bölümünü birlikte boyadı.

OKULA SANATSAL BİR DOKUNUŞ
Bir köy okulunun duvarına sanatla dokunulduğunu belirten Türel, "Güzel bir hatıra oldu. Çocuklarımız da bu esere katkıda bulundu. En büyük hayalimiz çocuklarımızı başarılı birer birey olarak görmek" dedi. 'Çoban Ressam' Demir de Korkuteli'nin dağlarında doğduğunu belirterek kendi yöresinde böyle bir çalışmaya imza atmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

TEKLİF HEYECANI
Ressam Güneştekin, dünya çapında önemli bir noktaya gelen festivalde imzasının bulunmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Kendisine bir köy okulunun duvarını boyama teklifi geldiğinde heyecanlandığını anlatan Güneştekin, 'teki boşaltılmış bir köyde ilk kez 2004 yılında duvara resim yaptıklarını söyledi. Güneştekin, "Burada da çocuklarla buluştuk, duvara resim yaptık. Umarım kalıcı olur" diye konuştu. Boyama etkinliğinin ardından çocuklar, festival tırıyla sinema keyfi yaşadı.
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