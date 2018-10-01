Giderde piton sürprizi

Antalya lya'da sihirbazlık gösteriyle tanınan Aref Ghafouri 'nin arkadaşına ait bir evden kaçan piton cinsi yılanın, su giderinden ilerleyerek yaklaşık 1.5 ay sonra komşunun evinin balkonundan çıktığı ileri sürüldü.

EVDE ÇOCUK DA VARDI

İlginç olay, Muratpaşa ilçesinin Şirinyalı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında Haydar ve Gonca Çekici çiftine ait evin balkonunda meydana geldi. Haydar Çekici, su giderinden çıkmaya çalışan Ball Python (Top Piton) cinsi yılanla burun buruna geldi. İlk olarak demir bir çubukla yılanı etkisiz hale getirmeye çalışan Çekici, başaramayınca yılanı zıpkınla öldürdü. Olay sonrası şoka giren aile, evde bulunan 7 yaşındaki çocuklarını da evden dışarı çıkararak teyzesine gönderdi. Yılanın 4. kattaki Aref Ghafouri'nin arkadaşı Y.K.'ye ait olduğunu ileri süren Çekici ailesi, komşularının kapısını çalarak yılan bulduklarını ve kime ait olduğunu sordu. Y.K., yılanın kendisine ait olduğunu belirterek yaklaşık 1.5 ay önce evdeki akvaryumundan kaçtığını ve aradıklarını söyledi.

AREF SÜRKLI GELİYORDU

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Haydar Çekici, yılanın bir süre önce yılan ısırığı iddiasıyla rahatsızlanan ve tedavi için Mısır'a giden sihirbaz Aref Ghafou'a ait olduğunu ileri sürdü. Çekici, "Yılanın, ünlü Aref'e ait olduğunu düşünüyoruz. Kafeslerle girip çıkıyorlardı. Onun yılan beslediğini de biliyoruz. Yaklaşık 1 hafta önce de onu eve girerken gördüm" dedi. Çekici, yaşadıkları olayın ardından evlerini boşaltmayı düşündüklerini ifade etti.