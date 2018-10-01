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Yöreler Renkler’e görkemli veda

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Yöreler Renkler’e görkemli veda
AntalyaLYA 'nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, pazar günü için yapılan meteorolojik uyarı nedeniyle cumartesi günü gerçekleştirilen İlke Türkdoğan konseri ve Pşenicne Pereveslo'nun sahne aldığı kültür gecesiyle sona erdi. Belediye Başkanı , festival boyunca 7 bölgenin kültürünün temsil edildiğini hatırlatarak, "'ye ve dünyaya örnek olabilecek güzel bir festival yaşadık" diye konuştu. Festivalde ayrıca 'da yerleşik yaşayan yabancılar da kültürünü tanıttı.
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Yöreler Renkler’e görkemli veda
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