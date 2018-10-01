Yöreler Renkler’e görkemli veda

Antalya
LYA Muratpaşa Belediyesi
'nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, pazar günü için yapılan meteorolojik uyarı nedeniyle cumartesi günü gerçekleştirilen İlke Türkdoğan konseri ve Pşenicne Pereveslo'nun sahne aldığı Ukrayna
kültür gecesiyle sona erdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal
, festival boyunca 7 bölgenin kültürünün temsil edildiğini hatırlatarak, "Türkiye
'ye ve dünyaya örnek olabilecek güzel bir festival yaşadık" diye konuştu. Festivalde ayrıca Antalya
'da yerleşik yaşayan yabancılar da kültürünü tanıttı.