Antalya’ya özel son

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Turkuvaz Medya Ana Medya sponsorluğundaki Uluslararası Antalya
Film Festivali'nin yarışma filmlerinden Kailash'ın yönetmeni Derek Jonathan Doneen, sinemaseverlerle buluştu. Hayatını çocuk işçilerle mücadeleye adayan ve 2014 yılında Nobel Dünya Barış Ödülü'nü kazanan Hindistanlı aktivist Kailash'ın hayatını konu eden film, izleyicilerden tam not aldı. ÇOCUKLARLA YAŞADI
1980'den beri 86 bin çocuğu kurtaran Kailash'ın hikayesinden Nobel ödülü alması sonrası haberdar olduğunu anlatan Derek Doneen
, "Ben tanımıyordum, çevrem tanımıyordu. İnsanlar böyle bir insanı tanımalı diye düşündüm" dedi. Önce 9 dakikalık bir kısa film çekerek sponsor aradıklarını ve ardından filmi çektiklerini anlatan Doneen, Kailash tarafından kurtarılan çocuklarla aynı yatakhanede vakit geçirdiğini, Kailash ile çocuk kurtarma operasyonlarına katıldığını anlattı. SONRADAN EKLENDİ
Filmin merkezinde yer alan Sono isimli çocukla ilgili konuşan Doneen, "Film, Sundance Film Festivali'nde gösterildi. Daha sonra Kailash beni telefonla aradı, filmin kahramanlarından Sono'nun bulunarak ailesine teslim edildiğini söyledi. Biz de bu bölümü filme eklemeye karar verdik. İlk kez de Sono'nun ailesiyle kavuşma sahneleriyle bu festivalde gösterildi" dedi. Filmde çocukların yüzlerinin bilerek kapatılmadığının altını çizen Derek Doneen, "İnsanlar alışverişe gittiklerinde köle gibi çalıştırılan Kerim'in, Sono'nun yüzünü hatırlasın istiyorum" diye konuştu.