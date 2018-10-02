Geleceğin yıldızları

Antalya
Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, basketbol branşında deneyimli antrenörleri, genç sporcularıyla kısa sürede önemli başarılar elde etti. 2015 yılında bünyesine basketbol branşını da ekleyen ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, 6-16 yaş aralığındaki yaklaşık 4 bin sporcuya yıl boyunca basketbol eğitimi veriyor. GURUR KAYNAĞI
ASAT Spor, 2016-2017 sezonunda kızlarda U13 ve U12 kategorilerinde il birinciliği, erkeklerde de U11 ve U12 kategorilerinde Antalya
2'nciliği elde etti. Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazanan U13 basketbol takımı turnuvada üstün bir performans sergiledi ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi köklü kulüplerin ardından Türkiye dördüncüsü oldu. MİLLİ TAKIM DAVETİ
2017-2018 sezonunda da ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarıları devam etti. Kızlar U14 Takımı, basketbol takım antrenörü ve 6 sporcusuyla Milli Takıma çağrıldı. Bulgaristan'da yapılan U14 Kız Turnuvası'nda milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden ASAT'ın genç yıldızları, Antalya'nın gururu oldu.