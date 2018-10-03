3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kaza
sında 8 kişi yaralandı. Nedim Ç.'nin kullandığı 34 NV 8476 plakalı otomobil, kırmızı ışık
ta bekleyen Şener C.'nın kullandığı 07 JK 650 plakalı kamyonete çarptı, ardından hızını alamayarak refüje çıktı ve ağaçları yıktıktan sonra durabildi. ÇOCUKLAR DA YARALANDI
Otomobilin çarptığı kamyonette, kazanın şiddetiyle önünde kırmızı ışıkta bekleyen Didem A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Kazada Didem A., Gökhan Ç., Ayşenur S.Ç., Ethem İ. ile Gurur, Elif ve Gökalp Ç. isimli çocuklar yaralandı.