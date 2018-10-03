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3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
3 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik sında 8 kişi yaralandı. Nedim Ç.'nin kullandığı 34 NV 8476 plakalı otomobil, ta bekleyen Şener C.'nın kullandığı 07 JK 650 plakalı kamyonete çarptı, ardından hızını alamayarak refüje çıktı ve ağaçları yıktıktan sonra durabildi.

ÇOCUKLAR DA YARALANDI
Otomobilin çarptığı kamyonette, kazanın şiddetiyle önünde kırmızı ışıkta bekleyen Didem A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Kazada Didem A., Gökhan Ç., Ayşenur S.Ç., Ethem İ. ile Gurur, Elif ve Gökalp Ç. isimli çocuklar yaralandı.
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3 araç birbirine girdi: 8 yaralı
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