Kadınlar yükselişte

Turkuvaz Medya
'nın ana sponsorluğunda bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya
Film Festivali kapsamında oyuncular Hazal Kaya
ve Özge Özpirinçci ile yapımcı Fatih Aksoy
'un katılımıyla 'Sinemadan Günümüz Dizilerine, Kadının Yükselişi' söyleşisi düzenlendi. Programın sonunda Hazal Kaya'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. KAĞIT TOPLAYICISINDAN DESTEK
Söyleşide güçlü kadın karakterlerinin yükseldiğine dikkat çeken Hazal Kaya, "Bir gün bir kağıt toplayıcısı beyefendi, bana 'yürü arkandayım' dedi. Dizide canlandırdığım karakterin sevgilisiyle ayrıldığı bir dönemdi. Bana 'kimseye ihtiyacın yok, yenisini bulursun' dedi. Çok duygulandım" diye konuştu. KADINLAR ÇOK GÜÇLÜ
Özge Özpirinçci de kendisi için en önemli konunun izleyicilerden gelen yorumlar olduğunun altını çizerek, "Birçok kadın bana Kadın dizisindeki rolüm için, 'benim hayatımı anlatıyorsunuz' diyor. Onlara sarılıyorum. Çok güçlüsünüz diyorum" dedi. POZITIF AYRIMCILIK
Yapımcı Fatih Aksoy ise ABD sinemasında başlayan, 'kadın ve erkek oyuncular için eşit işe eşit ücret tartışması' konusunda konuştu. Kendi dizilerinde kadın oyuncuların erkeklerden daha çok ücret aldığını anlatan Aksoy, bu yıl yaptığı 7 dizinin senaristinin de kadın olduğuna da dikkat çekti. Aksoy, drama konusunda Türkiye'nin çok başarılı olduğunu da sözlerine ekledi. AĞLATAN KUTLAMA
TURKUVAZ Medya ana medya sponsorluğunda düzenlenen festival izleyicilerinin kutlama mesajlarını içeren bir video izleyen Hazal Kaya için bir de sürpriz yapıldı. Pastasının mumlarını üfleyen Kaya'nın gözlerinin dolduğu dikkat çekti.