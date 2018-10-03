Türel’den adaylara çağrı

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte Antalya İşadamları Derneği'nin (ANTİAD
) 'ANTİAD buluşturuyor' etkinliğinin konuğu oldu. Gece gündüz Antalya'ya hizmet için gayret ettiklerini belirten Başkan Türel, şehrin kalkınması ve refahını arttıracak çalışmalar ortaya koymaya çalıştıklarını anlattı. NEW YORK'U GEÇECEĞİZ
Türel, bu yıl 13 milyon turist
rakamını geçmesi beklenen Antalya'nın, dünyanın en çok konaklamalı turist giden üçüncü şehir olan New York
'u geçeceğini kaydetti. Başkan Türel, Antalya'nın turizmi 12 aya yaydığında yılda 20 milyon turist ağırlayabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. Gelir düzeyi yüksek turistin kurvaziyer gemilerle, büyük yatlarla geldiğini anlatan Türel, "Bu gemileri buraya getirecek limanları yapmadığımız takdirde biz bu zengin turisti buraya nasıl getireceğiz?" diye konuştu. ELEŞTİRİLER SİYASETEN
Antalya'yı dünya markası yapacak projelere karşı çıkanların, gerçekleri gördükleri için karşı çıktığına dikkati çeken Türel, "Çünkü biz buraları yaparsak siyaseten daha da güçleneceğiz. Türel kaybetsin gerekirse de Antalya yansın bitsin. Bu mantığa akıl sır erdirmek mümkün değil. Siyasi parti değil hizmet yarışıdır yaptığımız. Belediye başkanlığı seçimleri arifesindeyiz. Her seçimde projeler yarışsın, siyaset yarışmasın dedim. Çıksınlar Antalya'ya nasıl bir proje yapacaklar tüm bunları konuşalım. Birileri iyi iş yapıyor iken öbürleri 'aman ha siyasetten güçlenir diye engellemeye' çalışıyorlar. Bu memleketin evladı yaşayan bireyi olarak büyük bir üzüntüyle izliyorum" ifadelerini kullandı. ONURSAL ÜYELİK VERİLDİ
TOPLANTI sonunda ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, Başkan Menderes Türel'e Onursal Üyelik Belgesi takdim etti. Başkan Türel, daha sonra ANTİAD tarafından tadilatı gerçekleştirilen Altınova Esen İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Türel, okulu gezerek, öğrencilerle biraraya geldi.