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Alanya’da ekmek şikayeti

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Alanya’da ekmek şikayeti

ALANYA'DA 1 'den satılan 200 gram ekmeği 1.25 TL'ye çıkarmak için yaptığı başvuru onaylanmayan fırıncıların yasal olmadan zammı uygulamalarına Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerle karşılık vermeye devam ediyor. Zabıta ekipleri gece gündüz fırınlara denetim yaparak hem fiyata hem de kurallara uymayanlara ceza üstüne ceza yazıyor


SERİKLİLER İHBAR YAĞDIRDI
SERIK ilçesinde ise dün belediyeye ilçede sayıları 30'a ulaşan marketlerle ilgili yağdı. Fahiş fiyat uygulandığı yolundaki ihbarı dikkate alan zabıta ekipleri denetimlerini artırdı ve ihbar edilen marketlere baskın yaptı. Ekipler etiket ve kasa kontrolü gerçekleştirdi.

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Alanya’da ekmek şikayeti
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