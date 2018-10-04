Isparta’da öküz dehşeti yaşandı

ISPARTA'NIN
Aksu ilçesine bağlı Koçular Köyü'nde öküzün saldırısı sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın 6 gündür yaşam mücadelesi veriyor. 77 yaşındaki Gülsüm Köse'ye yolda yürüdüğü sırada başıboş vaziyette bulunan öküz saldırdı. Metrelerce sürüklenen ve hastaneye kaldırılan
Köse'nin kafatasında yaklaşık 20 santimetre çapında yarık ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Akciğerinde de ödem tespit edilen kadının, solunum cihazına bağlı olarak 6 günden bu yana yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.