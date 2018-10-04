Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Isparta’da öküz dehşeti yaşandı

’da öküz dehşeti yaşandı

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Isparta’da öküz dehşeti yaşandı
ISPARTA'NIN Aksu ilçesine bağlı Koçular Köyü'nde öküzün saldırısı sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın 6 gündür yaşam mücadelesi veriyor. 77 yaşındaki Gülsüm Köse'ye yolda yürüdüğü sırada başıboş vaziyette bulunan öküz saldırdı. Metrelerce sürüklenen ve hastaneye kaldırılan Köse'nin kafatasında yaklaşık 20 santimetre çapında yarık ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Akciğerinde de ödem tespit edilen kadının, solunum cihazına bağlı olarak 6 günden bu yana yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta’da öküz dehşeti yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN