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‘Üç Yüz’de kızın hikayesi

Giriş Tarihi: 4.10.2018
‘Üç Yüz’de Azeri kızın hikayesi
55'İNCİ Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma filmlerinden Üç Yüz'ün tek profesyonel oyuncusu olan Behnaz Jafari izleyicilerle buluştu. Jafari, 'ın güneyindeki bir köyünde genç bir kızın oyuncu olma hayali peşinde yaşadığı zorlukları anlatan filmin hazırlık sürecinin bir yıl sürdüğünü anlattı. Oyuncuların tamamı bölge insanı olduğunun altını çizen Jafari, "Defalarca çekim yapıldı. Filmin çekildiği bölge merkeze uzaktı. Kırsal bir bölgedeydi. Haftalarca bölgeye gittik" açıklamasında bulundu.
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