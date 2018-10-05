Trafik canavarı bir aileyi yok etti

Antalya
'dan satın almak istedikleri otomobili Afyonkarahisar
'da gördükten sonra dönüşe geçen ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki, aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Antalya
-Burdur karayolunun 50'nci kilometresindeki Dağbeli mevkisinde meydana geldi. Antalya'ya gelen Fatih Çapacı (25) yönetimindeki 07 AAB 142 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan aynı aileden Mehmet Akpınar (78), eşi Safinaz Akpınar (75), oğlu Ramazan Akpınar (48) ve gelini Hatice Akpınar (48) olay yerinde yaşamını yitirdi. Damatları Fatih Çapacı ise ağır yaralandı. VATANDAŞ YARDIM ETTİ
Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri aynı anda sevk edildi. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Fatih Çapacı, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Görgü tanıkları, "Fren sesini duyduk. Araç çok hızlıydı. Yoldan çıkıp hızla şarampole gitti. Araçtan bir kişiyi yaralı çıkardık. Diğer yolcular ise yaşamını yitirmişti" dedi.