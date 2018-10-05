Türel rakip seçmiyor

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, aday gösterilip yeniden seçildiğinde, ilk projelerinden birinin, Büyük Liman ile Kundu arasında metro yapmak olduğunu söyledi. Türel, CHP'den büyükşehir belediye başkanı rakibinin kim olması istediği sorusunu, "Birinci belli, ikincinin kim olacağı önemli değil" dedi. YENİ DÖNEM PROJESİ
2019 sonrası yapacakları en önemli çalışmalardan birinin metro olduğunu belirten Türel, ilgili bakanlıklardan gerekli izinleri aldıklarını kaydetti. Türel, "Allah nasip eder, yeniden Antalya
lıların teveccühü ile görev yapabilme şansımız olursa raylı sistemde dördüncü etabımız, Büyük Liman'dan Kırcami'nin kenarından geçerek Kundu'ya kadar metro planlıyoruz. Duraklarına kadar her şey belli. Onayları aldık. Bizim yönetimimiz dışında bu projelerin yapılmadığını biliyorsunuz" dedi. RAKİP ÖNEMLİ DEĞİL
Bir gazetecinin CHP'den büyükşehir belediyesi adaylığı için karşısında kimi görmek istediği sorusuna Türel, "Hayırlısı olsun, birinci belli ikincinin kim olacağı önemli değil" karşılığını verdi. Türel, "Birçok projemiz, yalan ve iftira ile itibarsızlaştırmayla sürekli karşımıza çıkıyor. Toplumda projelerimize yönelik dezenformasyon kampanyası yürütülüyor. Ama görünen köy kılavuz istemez" diye konuştu.