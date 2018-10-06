Mucize size bağlı

Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nde 1998'de yapılan ilk operasyondan bu yana kalp nakliyle sağlığına kavuşan 60 hasta, 6'ncısı düzenlenen 'Mucize Kalpler' buluşmasında bir araya geldi. Buluşmaya hastaların yanı sıra nakilleri gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid
, Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ozan Erbasan, Organ Nakli Koordinatörü Fatma Temel, kalp damar yoğun bakım ve kalp damar servisi hemşirelerle de eşlik etti. 20 farklı şehirden gelen kalp nakilli hastalar yaşamalarının mucize olduğunu söyledi. Hastalar, "Biz artık hasta değiliz. Sağlıklı insanlarız. Sıradan insanlar ne yapıyorsa bizler de aynısını yapıyoruz" diyerek mutluluklarını dile getirdi. BİN KALP BEKLİYOR
Buluşmaya katılan ve kalp nakli olanların 'Baba' diye hitap ettiği Prof. Dr. Ömer Bayezid, 1998 yılından buyana 102 kalp nakli gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye
genelinde bin 50 kişinin acil kalp beklediğini de belirten Prof. Dr. Bayezid, "Bu hastalardan 252'si Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kayıtlı. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 78 kalp nakli yapıldı. Organ bağışının daha da arttırmalıyız. Bunun içinde organ bağışının önemini vatandaşlara anlatmalıyız. Organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmalıyız. Kalp, organ bağışının maddi olarak bedeli yok. Bağışlanan hayatın maddi olarak değeri biçilemez" dedi.. 102 KİŞİYE NAKİL
Prof. Dr. Ömer Bayezid, Avrupa'da bir yılda 4.5 milyon kişinin kalp krizinden hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bayezid, "Bu demek oluyor ki trafik kazalarında ölenlerin 50 katı insanı kalp krizinden kaybediyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Bayezid, son evredeki 200 hastaya yapay kalp nakli yaptıklarını ve bunların da sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini kaydetti. 21 YILI GERİDE BIRAKTI
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakilli hastası Hamide Akman (49), "1 Ağustos 1998'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid hocam bana kalp nakli yaptı. Bu gün 21 yılı geride bıraktım. Çok şükür hiçbir sıkıntım olmadı. Hayatımı sağlıklı insanlar gibi sürdürüyorum. Yaşımı soranlara da 21 diye cevap veriyorum" dedi. İLK NAKİL HASTASI
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 11 Mayıs 2009'da Türkiye'nin aynı anda kalp ve böbrek nakili yapılan insanı olanı Mehmet Ali Güler, bugüne kadar hiçbir sağlık problemi yaşamadığını ifade etti. 7 yaşında olan oğluna kalbini taşıdığı Bekir Harmankaya'nın ismini verdiğini de belirten Güler, "Biz mucizenin ta kendisiyiz" diye konuştu.