Rüzgar gibi geçti

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsorluğunda bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya
Film Festivali, bir haftalık sinema ve sanat dolu maratonun ardından gerçekleşen kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen gece, A Haber'deki yaklaşık 3 saatlik canlı yayın ile Türkiye'ye ulaştı. Ödül töreni, festivale katılan sinemanın ünlüleri ile VIP konukların yer aldığı 'Kırmızı Halı' seremonisi ile başladı. Antalya
Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in de katıldığı ödül töreninde, 'Altın Portakal
'lar sahiplerini buldu. Kapanış töreninde ayrıca ünlü oyunculardan Kristanna Loken, ABD'li ünlü aktör Eric Roberts da yer aldı. ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Bu yıl 55'incisi düzenlenen 'Uluslararası Antalya Film Festivali
'nde Cem Yılmaz
ve ünlü yönetmen Ferzan Özpetek
'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı. Festivalde onur ödülleri Macar Yönetmen Bela Tarr ve Ömer Vargı'ya verildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses
'e de 'Onur Ödülü' takdim edildi. EN İYİ SEÇKİ FİLMLERİ
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 2'si yerli, 10 film ödül için yarıştı. Toplam 1 milyon 30 bin 500 liralık ödül dağıtılırken, 'En iyi film' için 320 bin, 'en iyi yönetmen' için de 155 bin lira ödül verildi. Sanat direktörlüğünü yürüten Mike Downey tarafından derlenen yarışma seçkisinde Bir Aile İşi, 12 Yıllık Gece, Soğuk Savaş
, Capernaum, Ayka, Kailash, Göç Mevsimi, Üç Yüz, Çınar, Güven filmleri yer aldı. Yarışma sonucunda, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen,' En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'Jüri Özel Ödülü', 'Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü', 'Behlül Dal Ödülü' ile 'Onur Ödülleri' olmak üzere toplam 8 kategoride ödüller sahiplerine verildi. TALAT ÖZTUSUZ-ERDOĞAN ÖZTÜRK-FURKAN YAZICI-MUSA DOĞAN-NEZAHAT ÖZ