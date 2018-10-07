600 saçmalı yaşam

Antalya
'da bir eğlence merkezine pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan hemşire Sibel Aktaş
(42), vücuduna isabet eden 600 saçmayla yaşıyor. TAKSİ BEKLİYORDU
Olay 15 Temmuz sabaha karşı Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde yaşandı. 'Laf atma' meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışmada av tüfeğinden çıkan saçmalar, işyeri kapısında görevli O.A., G.G. ile müşteri olarak bulunan ve taksi bekleyen Sibel Aktaş'ı yaralamıştı. Sibel Aktaş, o gün hastaneden 2 saat sonra da taburcu edildiğini fakat o günden beri vücudundaki saçmalar nedeniyle yatarak tedavi gördüğünü söyledi. Aktaş, "Yürümekte güçlük çekiyorum. 500'ü sağ bacağımda, toplam 600 saçma var. Bu saçmalar alınamazmış. Hepsi vücudumda kalacak. Hayatım boyunca sürekli kontrollerim olacak" dedi. YARDIMA IHTIYAÇLARI VAR
Hukuki süreç başlattıklarını anlan Aktaş, "Bana tüfekle ateş açıp sakat kalmama neden olan saldırganlar serbest bırakılmış. Bu nasıl adalet? Hemşireydim ama çalışamıyorum. Anneme muhtaç yaşıyorum. Sağlık güvencem olmadığı için Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen hasta bakım servisinden haftada iki gün fizyoterapist geliyor" diye konuştu. Anne Leyla Aktaş ise "Tedavi süreci devam ediyor, maddi ve manevi hiçbir destek yok. İlaçlarına yetişemiyorum. Tuvalet temizleyip kazandığım para ile ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyorum" dedi.