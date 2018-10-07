Sürpriz karşılama

Antalya Kepez Devlet Hastanesi
'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle anne sütünün önemi ve emzirme hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürkan ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı, yeni doğum yapan anne
leri ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin 'En Yeni Antalyalı
' projesi kapsamında yeni doğum yapan annelere hediye takdim edildi. 5 BİN BEBEĞE HEDİYE
Çantaların içinde, battaniye, yastık ve günlük olduğunu anlatan Kayrakçı, "1 Mayıs'ta başlattığımız 'En Yeni Antalyalı' projemizde bugüne kadar 5 bin 457 bebeğe ve aileye ulaştık. Projenin mimarı Ebru Türel'in hassasiyetleriyle ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.