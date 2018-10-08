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Cinayete müebbet talebi

’nın Kaş ilçesinde 2 yıl önce boğularak öldürülen ile ilgili iddianame hazırlandı. Katil zanlısı için ömür boyu hapis cezası istendi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018
Cinayete müebbet talebi
Hayalindeki yaşamın peşinden koşarak 'den geldiği Antalya'nın Kaş ilçesinde 15 Ekim 2016 tarihinde (33) tarafından öldürülen 'in (29) iddianamesi hazırlandı. Kaş Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede cinayet sanığı Atilla Makta'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Duruşma 10 Ekim tarihinde başlayacak.

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İsviçre'nin Zürih kentinde yaşanan anne Nazan ve baba Eyvaz Özdemir, "İki yıldır bu katilin hakimin karşısına çıkmasını bekliyorduk. Duruşmaya şikayetçi ve davacı olarak katılacağız. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diyerek yaşadıklarını dile getirdi. Acılı anne-baba kızlarının katilinin en ağır cezayı alması için avukatları Selami Dalyan ile birlikte hukuk mücadelesi vereceklerini kaydetti.

BOĞULUP ORMANA ATILDI
'nın Kaş ilçesinde 15 Ekim 2016 yılında kaybolduktan sonra 26 Ekim tarihinde Çukurbağ Köyü ormanlık alanda cesedi bulunan Fulya Özdemir'in katil zanlısı Atilla Makta Lüleburgaz'da yakalanarak cezaevine gönderilmişti. İki yılın ardından hazırlanan iddianamede cinayetin boğularak işlendiğine, ardından cesedin battaniyeye sarılarak ormanlık alana atıldığına yer verildi.
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Cinayete müebbet talebi
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