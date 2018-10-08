Cinayete müebbet talebi

Hayalindeki
yaşamın peşinden koşarak İsviçre
'den geldiği Antalya
'nın Kaş ilçesinde 15 Ekim 2016 tarihinde Atilla Makta
(33) tarafından öldürülen Fulya Özdemir
'in (29) iddianamesi hazırlandı. Kaş Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede cinayet sanığı Atilla Makta'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Duruşma 10 Ekim tarihinde başlayacak. BU GÜNÜ BEKLİYORDUK
İsviçre'nin Zürih kentinde yaşanan anne Nazan ve baba Eyvaz Özdemir, "İki yıldır bu katilin hakimin karşısına çıkmasını bekliyorduk. Duruşmaya şikayetçi ve davacı olarak katılacağız. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diyerek yaşadıklarını dile getirdi. Acılı anne-baba kızlarının katilinin en ağır cezayı alması için avukatları Selami Dalyan ile birlikte hukuk mücadelesi vereceklerini kaydetti. BOĞULUP ORMANA ATILDI Antalya
'nın Kaş ilçesinde 15 Ekim 2016 yılında kaybolduktan sonra 26 Ekim tarihinde Çukurbağ Köyü ormanlık alanda cesedi bulunan Fulya Özdemir'in katil zanlısı Atilla Makta Kırklareli
Lüleburgaz'da yakalanarak cezaevine gönderilmişti. İki yılın ardından hazırlanan iddianamede cinayetin boğularak işlendiğine, ardından cesedin battaniyeye sarılarak ormanlık alana atıldığına yer verildi.