Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Devreye kadar böyle

Devreye kadar böyle

Başkan , ellerindeki kadroyla ancak bu kadar mücadele edebildiklerini söyleyerek devre arası yapacaklarının sinyali verdi

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Devreye kadar böyle
Antalyaspor Başkanı , ligi en iyi noktada bitirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Maçın sonuna kadar savunma futbolu oynadıklarını, ellerindeki kadroya göre en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını söyleyen Öztürk, "Gol son dakikalarda gelince moral bozuyor. Son haftalarda lehimize oluyordu ancak bu hafta aleyhimize oldu. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Takımımıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

TRANSFER YAPAMADIK
Önceki yönetimin takım için elinden geleni yaptığını, kendi yönetimlerinin de elinden geleni yapacağını söyleyen ��ztürk, "Bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirebilmek hedefimiz. Şu an hedef koyacak bir duruma gelmedik. Yönetim olarak yeni geldik. Son anlarda iki yapabildik. Yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak takımımızın ligi en iyi noktada bitirmesini sağlayacağız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Devreye kadar böyle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN