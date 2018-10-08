Devreye kadar böyle

Antalya
spor Başkanı Ali Şafak Öztürk
, ligi en iyi noktada bitirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Maçın sonuna kadar savunma futbolu oynadıklarını, ellerindeki kadroya göre en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını söyleyen Öztürk, "Gol son dakikalarda gelince moral bozuyor. Son haftalarda lehimize oluyordu ancak bu hafta aleyhimize oldu. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Takımımıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. TRANSFER YAPAMADIK
Önceki yönetimin takım için elinden geleni yaptığını, kendi yönetimlerinin de elinden geleni yapacağını söyleyen ��ztürk, "Bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirebilmek hedefimiz. Şu an hedef koyacak bir duruma gelmedik. Yönetim olarak yeni geldik. Son anlarda iki transfer
yapabildik. Yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak takımımızın ligi en iyi noktada bitirmesini sağlayacağız" diye konuştu.