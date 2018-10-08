Festivalimiz sınırları aştı

Uluslararası Antalya
Piyano Festivali'ne Avrupa Festivaller Birliği'nden kutlama geldi. Avrupa Festivaller Birliği kutlamada, Uluslararası Antalya
Piyano Festivali'nin farklı kültürlerin müziklerine yer veren programları ve gelecek vaadeden genç yetenekleri usta müzisyenler ile buluşturarak desteklemesinin önemine dikkat çekti. AYKAL'A GÖNDERDİ
3 yıl önce Avrupa Festivaller Birliği (EFA) tarafından kabul edilen Uluslararası Antalya Piyano Festivali
, zengin program içeriği ve genç yetenekleri dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahnede buluşturan Genç Yetenekler Yarışması ile Avrupa Festivaller Birliği'nin dikkatini çekti. Genel merkezi Belçika
'da olan ve dünyanın en saygın festivaller birliği olarak bir otorite kabul edilen Avrupa Festivaller Birliği'nin Başkanı Jan Briers, Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genel Sanat Yönetmeni Gürer Aykal'a bir mektup göndererek festivalin başarısını kutladı.