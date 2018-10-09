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Bal gibi engel oluyorsunuz

Büyükşehir Meclisi’nde Balbey’deki dönüşümün ilk etabı için onay çıktı. CHP’lilerin komisyonda onay vermesine rağmen mecliste ‘hayır’ demesi Türel’in tepkisini çekti

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Bal gibi engel oluyorsunuz
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında Balbey'i cazibe merkezi haline getirecek kentsel yenileme projesinin ilk etabı için onay çıktı. Belediye ile mülk sahipleri arasında sözleşme imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici'ye imza yetkisi verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

3 YILLIK BİR PROJE
Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'li üyelerin onay vermesine karşın, mecliste CHP'nin ret oyu vermesi ise tepki çekti. Sobacılar Çarşısı'nın karşısındaki bölümü kapsayan ilk etabın Kaleiçi'nden Balbey'e giriş kapısı olacağını anlatan Başkan , "Balbey 3 senedir üzerinde çalıştığımız bir konu. Halkın projeye desteği yüzde 90'ın üzerinde" dedi. Balbey'de iftira furyası yaşandığını dile getiren Türel, "Balbey üzerinden helikopter uçsa kapatmaya geldi dediler. Biz bölgeye yabancı inşaat firması sokmaktansa, inşaatı ANET'in yapmasını düşünüyoruz" dedi. Türel, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da desteğiyle Kültür Varlıkları Fonu'ndan destek alınacağını da sözlerine ekledi.

İYİ Kİ SİZİ DİNLEMEDİK
CHP'NIN konuya olumsuz yaklaşımına tepki gösteren Türel, "Bal gibi projeye engel olmaya çalışıyorsunuz. Niyet üzüm yemek değil. Bu oylama taktiklerine pabuç bırakmıyoruz" dedi. Konyaaltı projesine de 'sahil halka kapatılacak' iddiasıyla karşı çıkıldığını hatırlatan Türel, "İyi ki CHP'nin dediklerini dinlememişiz. Bu güzellikleri yaparsak halk nezdinde daha da güçleneceğimizi biliyorsunuz. Bunun için engel oluyorsunuz" ifadelerini kullandı. Türel, CHP'nin komisyonda' evet' oyu vermesine rağmen mecliste 'hayır' oyu vermesine ise şöyle tepki gösterdi: "Karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar."
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