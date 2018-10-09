DMD hastaları yardım istiyor

Antalya
'DA Duchenne Muscular Dystrophy (DMD
) kas hastalığına yakalanan çocukların aileleri, Türkiye'de bir tedavi merkezinin açılması için basın açıklaması yaptı. Tekerlekli sandalyelerle basın açıklamasına katılan DMD hastası çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Tayyip Dede bizi kurtar" pankartı açtı. YARDIM BEKLİYORLAR
DMD Derneği Antalya
İl Başkanı Dilek Günel Türkiye'de yaklaşık 5 bin çocuğun bu hastalığın pençesine düştüğünü dile getirerek "Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu konuda tek umudumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız bizim sesimize kulak verir, bu merkezin açılmasını sağlarlarsa Türk doktorlarımızın bu hastalığa çare bulacağına inanıyoruz" dedi. ERKEN YAŞTA ÖLDÜREBİLİR
Genetik geçişli kas erimesi hastalığı olan DMD, çocuklarda sık görülen, Türkiye'de ise kesin tedavisi olmayan bir hastalık olarak biliniyor. DMD hastalığı, erken yaşta ölümlere neden olabiliyor.