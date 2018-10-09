Kaleiçi nefes alacak

Antalya
'NIN Kaleiçi semtinde en son 1992'deki imar planına göre yıkılması öngörülen 129 yapı tekrar incelendi ve 20'si hakkında yıkım kararı verildi. TESPİTLERİ YAPILDI
Kaleiçi'nde, sonradan inşa edilen ve görüntü kirliliği oluşturan betonarme yapılarla ilgili yeni bir imar planı revizyonu hazırlandı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da onaylanan 1/1000 ve 1/5000'lik planın pafta onaylaması da yapıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi bekleniyor. Büyükşehir tarafından hazırlanan Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi sınırları içindeki yaklaşık 36 hektarlık alandan oluşan Kaleiçi'nde, dokuya aykırı 20 bina tespit edildi. 20 YAPI YIKILACAK
1992'DE onaylanan imar planında yıkılması öngörülen 129 doymuş yapı belirlenmişti. Yeni planda da bu 129 yapı incelendi. Bunların bazılarının yıkılarak kaldırıldığı, bazılarının restore edilerek tescil edildiği belirlendi. Bazılarının ise restore işlemleriyle dokuya uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı. Yeni planda ise yaklaşık 40 daireden oluşan 20 yapı için doymuş yapı kararı, yani yıkımı kararlaştırıldı. Yıkım kararı verilen 3 yapı için ise ayrıca kamulaştırma kararı alındı ve yıkılacak bu üç yapının yeri meydan olarak düzenlenecek. Yıkımlar Valilik, Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi
ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Yıkım kararı verilen bu yapılar İmar Barışı kapsamına da alınmayacak.