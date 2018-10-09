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Serik’in zirve yürüyüşü

Profesyonel ligde tarihindeki ilk sezonunu yaşayan , Bağcılar engelini geçerek adını zirvedeki 4 takım arasına yazdırdı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Serik’in zirve yürüyüşü
3. Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden , Anadolu Bağcılarspor'u 2-1 mağlup ederek zirvenin 4 ortağından biri oldu. Serik İsmail Ogan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Antalya temsilcisi, 15'inci dakikada Volkan'la öne geçti. 40'ncı dakikada konuk takım penaltıdan eşitliği yakalasa da devrenin son anlarında sahneye çıkan Sinan, Serik Belediyespor'u soyunma odasına 2-1 önde götüren golü attı.

NAMAĞLUP APOLETLİ
32'nci dakikada Serik Belediyespor yedek kalecisi Orkun oyundan ihraç edildi. 45+3'üncü dakikada da konuk takım, Halil'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. 90 dakika Serik Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Grupta 6'ncı hafta sonunda 12 puan toplayan 4 takım zirvede yer aldı. Serik, averajla haftayı 3'üncü sırada bitirdi.
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Serik’in zirve yürüyüşü
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