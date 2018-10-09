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Sultanlardan süper başlangıç

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Sultanlardan süper başlangıç
VOLEYBOL Kadınlar 2. Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, sezonun ilk maçında sahasında 'u 3-0 yendi. Kırmızı beyazlılar ilk seti 25-15, ikinci seti 25-17 kazanıp 2-0 üstünlük sağladı. Son seti 25-18 önde tamamlayan , Söke Voleybol'u 3-0'la geçti. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla 2. Lig'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin eski Başkanı Nafiz Tanır ile Antalyasporlu yöneticiler de izledi. Antalyaspor Başkanı Öztürk ve yöneticiler maçtan sonra galibiyeti oyuncu ve taraftarla kutladı.
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Sultanlardan süper başlangıç
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