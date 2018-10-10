Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ders gibi bağış

Ders gibi bağış

, bedenini ‘kadavra’ olarak kullanılması için AÜ ’ne bağışladı. Bora: Ölsem bile eğitim devem edecek

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Ders gibi bağış
TIP fakültelerinin ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden 'kadavra' ithal ettiği Türkiye'de en anlamlı bağış Antalya'da bir tarafından yapıldı. 72 yaşındaki emekli öğretmen , öldükten sonra organlarının alınması ve vücudunun öğrencilerinin derslerde 'kadavra' olarak kullanmaları için Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Bağışı vasiyetine de yazdıran Bora, yaptığı örnek bağışla öldükten sonra da öğrencilere ders vermeye devam edecek.

İYİ KADAVRA İÇİN SPOR
İlerleyen yaşına rağmen spor yaparak vücuduna baktığını söyleyen emekli öğretmen Jale Bora, "Kadavramın iyi olması için spora devam ediyorum ve kendime iyi bakıyorum. İşe yaramaz bir beden olmak istemiyorum. Boğulurum ve denizde vücudum çürür diye yüzmek için denize bile gitmiyorum. Hatta çocuklarım ders görürken tebessüm etsinler diye vücudumun birçok yerine dövme bile yaptırdım" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ders gibi bağış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN