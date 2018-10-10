Ders gibi bağış

TIP
fakültelerinin ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden 'kadavra' ithal ettiği Türkiye'de en anlamlı bağış Antalya
'da bir emekli öğretmen
tarafından yapıldı. 72 yaşındaki emekli öğretmen Jale Bora
, öldükten sonra organlarının alınması ve vücudunun tıp fakültesi
öğrencilerinin derslerde 'kadavra' olarak kullanmaları için Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Bağışı vasiyetine de yazdıran Bora, yaptığı örnek bağışla öldükten sonra da öğrencilere ders vermeye devam edecek. İYİ KADAVRA İÇİN SPOR
İlerleyen yaşına rağmen spor yaparak vücuduna baktığını söyleyen emekli öğretmen Jale Bora, "Kadavramın iyi olması için spora devam ediyorum ve kendime iyi bakıyorum. İşe yaramaz bir beden olmak istemiyorum. Boğulurum ve denizde vücudum çürür diye yüzmek için denize bile gitmiyorum. Hatta çocuklarım ders görürken tebessüm etsinler diye vücudumun birçok yerine dövme bile yaptırdım" ifadelerini kullandı.