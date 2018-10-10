Hurdaların içinde kafe

Antalya
'da yaşayan Ahmet Memiş
, 15 yıldır depoladığı eşyaları 'Hurda Cafe
'de satarken vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. 50 yaşındaki Memiş, Muratpaşa ilçesi Güzeloluk mahallesindeki deposunu 'Hurda Cafe'ye çevirirken ilginç konsepti ile dikkat çekiyor. Asıl mesleği kağıt toplayıcılığı olan Memiş, çöplerden ve depolardan bulduğu malzemeleri yıllarca biriktirdiğini söyledi. Memiş, 15 yıl biriktirdiği ürünlerini de satmaya başladı. Antikalardan eski kitaplara, el sanatlarından Osmanlı belgelerine kadar birçok koleksiyonu barındıran cafede 5 bini aşkın eşya bulunuyor. ÜNLÜ DOKTORUN DİPLOMASI VAR
BIR müzeyi andıran Hurda Cafe fikrinin şans eseri ortaya çıktığını söyleyen Memiş, "Depoyu aslında çöp toplayıcıların konaklaması amaçlı para kazanmak için yapmıştım. Sonra cafe konseptine dönüştürdüm" dedi. Uluslararası alanda yaptığı tıp çalışmalarıyla bilinen ve ülkemizde AIDS'in teşhisini ilk koyan hekim olan merhum Prof. Dr. Hüseyin Sipahioğlu'nun okul diplomasını da deposunda bulduğunu belirten Memiş, "Bulduğumda heyecanlanmıştım" dedi.