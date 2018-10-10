Özel öğrencilere özel ziyaret

AVRASYA Meclis Başkanları 3. Toplantısı için Antalya
'da bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın eşi Semiha Yıldırım
ile KKTC ve Brunei meclis başkanlarının eşleri ile Endonezya milletvekilinin eşi, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinde
incelemelerde bulundu. BÖYLESİNİ GÖRMEMİŞTİM
Heyeti, merkezin kapısında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in eşi Ebru Türel ve Antalya
Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu karşıladı. Daha önce bu kadar kapsamlı bir merkezle hiç karşılaşmadığını söyleyen Semiha Yıldırım, böyle bir merkezi Antalya'ya kazandırdığı için Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'i kutladı.