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Özel öğrencilere özel ziyaret

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Özel öğrencilere özel ziyaret
AVRASYA Meclis Başkanları 3. Toplantısı için Antalya'da bulunan TBMM Başkanı 'ın eşi ile KKTC ve Brunei meclis başkanlarının eşleri ile Endonezya milletvekilinin eşi, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve incelemelerde bulundu.

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Heyeti, merkezin kapısında Büyükşehir Belediye Başkanı 'in eşi Ebru Türel ve Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu karşıladı. Daha önce bu kadar kapsamlı bir merkezle hiç karşılaşmadığını söyleyen Semiha Yıldırım, böyle bir merkezi Antalya'ya kazandırdığı için Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'i kutladı.
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Özel öğrencilere özel ziyaret
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