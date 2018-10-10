Vurulan köpek bakıma alındı

Antalya
'DA tüfekle vurulduktan 3 ay sonra sokakta bir köşede bulunan 'Nazlı
' köpek, tümöre varan birçok komplikasyona yol açan vücudundaki 126 saçmayla yaşam savaşı veriyor. Müjgan-Mehmet Orhan
çifti, periyodik olarak her gün besledikleri sokak kedilerine mama bırakırlarken, bir köşede yığılmış yorgun yatan sokak köpeğinin vücudundaki saçma yaralarını gördü. KEMOTERAPİ UYGULANDI
Çiftin, Konyaaltı rehabilitasyon merkezine götürdüğü köpek tedavi altına alındı. Vücudunda tam 126 saçma tespit edilen köpeğin yaklaşık 3 ay önce tüfekle vurulduğu anlaşıldı. 'Nazlı' adı verilen ve 8 yaşında olduğu tahmin edilen köpekte ayrıca tümör tespit edildi. Saçmadan dolayı sağ gözünü kaybeden köpeğin dalağı ve kistleri ameliyatla alındı, uygulanan testte bir daha yürümesinin neredeyse imkansız olduğu ortaya çıktı. Orhan çiftinin özenle baktığı 'Nazlı'nın hikayesi, yönetmen Faik Ahmet Akıncı'nın, çekimlerine devam ettiği 'Sokağın Çocukları' filminde anlatılacak.