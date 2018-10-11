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Kendisine müebbet istedi

’in katili , “Suçluyum, bana en ağır cezayı verin” dedi

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Kendisine müebbet istedi
Antalya'NIN Kaş ilçesinde, 2 yıl önce öldürülen 'in (29) tutuklu cinayet sanığı (34), ilk kez hakim karşısına çıktı.

CEZAYI HAK EDİYORUM
Elmalı 'ndeki duruşmada ifade veren Atilla Makta, cinayet anını soğukkanlılıkla anlatırken, "Ayrılmak istediğini söyleyince tartıştık. Önce yumrukladım. Sonra bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde Fulya'nın bıçaklandığını ve kan aktığını, öldüğünü gördüm. Daha önce üzerimde çakı taşıyordum, kendimi kaybettiğim anda bu çakıyla Fulya'ya vurmuşum" diye konuştu. Makta, streç film ve battaniyeyle Fulya'nın cansız bedenini sarıp ormana bıraktığını da itiraf etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık Atilla Makta, "Suçluyum, en ağır cezayı hak ediyorum. Tarafıma en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum" dedi.
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Kendisine müebbet istedi
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