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Canlı yayında nakil

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Canlı yayında nakil
AKDENIZ Üniversitesi Hastanesi Merkezinde, bu yıl 227 hasta gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. Hastanenin Başhekimi ve Organ Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastane olarak farklı alanlarda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

BU YIL BAĞIŞ ARTTI
Organ nakli merkezi olarak bu yıl 42 karaciğer, 185 yaptıklarını belirten Aydınlı, "Yıl sonu itibarıyla 50'nin üzerinde karaciğer, 240 civarında da böbrek nakli yapmayı planlıyoruz. Geçen yılki rakamları aşmayı hedefliyoruz" dedi. Beyin ölümü bildirim oranlarının bu yıl Antalya bölgesinde daha fazla olduğuna değinen Aydınlı, beyin ölümü olanlar arasında çocukların da bulunduğunu hatırlattı. Hastanesi'nin yaptığı ameliyatlarla ilkleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Aydınlı, 3 Kasım'da düzenleyecekleri toplantıda dünyada karaciğer naklinde en ünlü cerrahların bir araya gelerek, canlı yayında nakiller yapacağını bildirdi.
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