Canlı yayında nakil

AKDENIZ Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli
Merkezinde, bu yıl 227 hasta gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. Hastanenin Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastane olarak farklı alanlarda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi. BU YIL BAĞIŞ ARTTI
Organ nakli merkezi olarak bu yıl 42 karaciğer, 185 böbrek nakli
yaptıklarını belirten Aydınlı, "Yıl sonu itibarıyla 50'nin üzerinde karaciğer, 240 civarında da böbrek nakli yapmayı planlıyoruz. Geçen yılki rakamları aşmayı hedefliyoruz" dedi. Beyin ölümü bildirim oranlarının bu yıl Antalya
bölgesinde daha fazla olduğuna değinen Aydınlı, beyin ölümü olanlar arasında çocukların da bulunduğunu hatırlattı. Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nin yaptığı ameliyatlarla ilkleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Aydınlı, 3 Kasım'da düzenleyecekleri toplantıda dünyada karaciğer naklinde en ünlü cerrahların bir araya gelerek, canlı yayında nakiller yapacağını bildirdi.