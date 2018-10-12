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Diarra ilk maçta üçledi

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Diarra ilk maçta üçledi
1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Gölhisarspor ile anlaşan Malili golcü Souleymane Diarra yeni takımıyla çıktığı ilk maçta hattrick yaptı.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
3 yıldır Türkiye'de yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, ilk maçında takımı Hacılar Gençlikspor'u 6-1 yenerken 3 gol birden attı. Souleymane Diarra, "İki yıl önce Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Beyköy Belediyespor ile Denizli Çal Belediyespor'da oynadım. Daha sonra Fransa 3'üncü Ligi'nde oynadım. Artık gollerimi Gölhisarspor'da atacağım" diye konuştu. Diarra, amacının sezon sonunda Gölhisarspor'la şampiyonluk yaşamak ve BAL'a çıkmak olduğunu söyledi.
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Diarra ilk maçta üçledi
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