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Doğa tutkunları mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Doğa tutkunları mahsur kaldı
'NIN Fethiye ilçesinde çıktıkları doğa yürüyüşünde havanın kararmasıyla mahsur kalan 20 kadın, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yanıklar Mahallesi'ndeki Günlüklü Koyu'ndan doğa yürüyüşüne çıkan kadınlar yolu kaybedince 112'den yardım istedi.

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Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri grubun bulunduğu koya giderek, kadınları Sahil Güvenlik Botuna aldı. Likya Kadınları lideri Müge Erkartal, "Patikanın bir kısmında yürüyüş sırasında çok zorlandık. Devam edemeyeceğimizi düşündük. Hava da kararınca ormana girmemek için deniz kenarına çıktık. Hiçbirimizde sorun yok. Hepimiz sağlıklıyız" diye konuştu.
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Doğa tutkunları mahsur kaldı
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