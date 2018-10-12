Doğa tutkunları mahsur kaldı

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesinde çıktıkları doğa yürüyüşünde havanın kararmasıyla mahsur kalan 20 kadın, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yanıklar Mahallesi'ndeki Günlüklü Koyu'ndan doğa yürüyüşüne çıkan kadınlar yolu kaybedince 112'den yardım istedi. SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri grubun bulunduğu koya giderek, kadınları Sahil Güvenlik Botuna aldı. Likya Kadınları lideri Müge Erkartal, "Patikanın bir kısmında yürüyüş sırasında çok zorlandık. Devam edemeyeceğimizi düşündük. Hava da kararınca ormana girmemek için deniz kenarına çıktık. Hiçbirimizde sorun yok. Hepimiz sağlıklıyız" diye konuştu.