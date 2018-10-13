Büyükşehir’den yeni bir yuva

Antalya
'da yangında evleri yanan ve kendileri de 'Cesur' isimli köpeklerinin havlamasıyla kurtulan ailenin yardımına Antalya
Büyükşehir Belediyesi koştu. 8 gün önce Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'ndeki Türkan Gümüş, çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz'ın (2) yaşadığı müstakil evde prizde unutulan şarj aletinin alev almasıyla yangın çıkmış, uyuyan anne, 'Cesur' adlı köpeğin havlamasıyla uyanıp 3 çocuğunu yangından kurtarmıştı. EV YENİLENİYOR
8 gündür komşularının yanında kalan 3 çocuk annesi Türkan Gümüş'ün yardım çığlıklarına Antalya Büyükşehir Belediyesi
kayıtsız kalmadı. Belediye ekipleri önce yanan alanı temizledi, ardından boyama işlemini gerçekleştirdi. Elektrik tesisatının da yeniden çekildiği evde, kapı ve pencereler de takılacak. Daha sonra Gümüş'ün evine yardımlarla toplanan ve belediyenin vereceği eşyalar yerleştirilecek. TÜREL'LERE TEŞEKKÜR
Köpeğini 4'üncü çocuğu gibi yanından hiç ayırmadığını söyleyen Türkan Gümüş, "Evim eskisinden daha iyi olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in eşi Ebru Türel, ziyaret edip, bize destek oldu. Çocuklarımla birlikte evime kavuşmak istiyorum. Tadilatın ardından eşyalarım da gelecek. Bana yardımda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.