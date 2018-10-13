Hastanede eğlence

DÜNYA Palyatif Haftası etkinlikleri kapsamında Isparta
Şehir Hastanesi ve ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gören hastalar, yakınları ve çalışan personelin moral ve motivasyonlarının artırılması adına, etkinlikler düzenlendi. EĞLENCE DORUĞA ÇIKTI
Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin de destek verdiği, 'Sağlıklı Yaşam
' adı altında yapılan etkinlikte, hastalar, yakınları ve servis çalışanları gönüllerince eğlendi. Alanya'da ise hastane yönetimi ve sağlık çalışanları hastalara moral verip pasta kesti.