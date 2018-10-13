Kepez’e yakıştı

Antalya
'nın Kepez ilçesi, 6'ncı temalı parka kavuştu. Kepez Belediyesi
, Orman Genel Müdürlüğü'nden tahsisini aldığı ve kent parkı düzenlemesi ile Antalya
lıların hizmetine kazandırdığı Tek Sarnıç Kent Parkı'nın açılışı için tören düzenlendi. BURASI ATIL VAZİYETTEYDİ
Kepez'e 3 milyon 300 bin metre kare üzerinde yeni yeşil alan kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, görevi devraldıklarında 250 olan park sayısının bugün 600'ün üzerine çıktığını belirtti. Tek Sarnıç ile 6'ncı temalı parklarını hizmete açtıklarını anlatan Başkan Tütüncü, "Burası atıl halde iken geceleri suçu ve suçluyu barındırırken, şimdi ışıl ışıl güzel bir park haline geldi" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ise "Kepez'de modern şehirciliğin en güzel örneklerini görüyoruz. 1 milyar TL'lik Varsak raylı sistem hattı Antalya'nın en büyük raylı sistemi. Bittiğinde bunun nimetini hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.