Turizmden herkes kazanmalı

Antalya
'nın Serik ilçesinde Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu, Serik'in şu anda Antalya'nın en önemli destinasyonu içerisinde olduğunu belirterek neredeyse bir ülke kadar kaliteli yatak kapasitesi bulunan bir alt destinasyondan bahsettiklerini ifade etti. Serik'in ilçe merkezi olarak dönen turist hareketinden ve oluşan turizm ekonomisinden kent merkezi olarak ne kadar istifade edebileceğini değerlendireceklerini belirten Karaloğlu, tapu ve imar sorunları ile ilgili Serik'in sorunlarının bulunduğunu ancak Belek, Boğazkent ve Serik'i eklemlendirmek gerektiğini, insanların Belek bölgesinde otelden çıkıp Serik merkeze gelmesini teşvik edecek aktivitelere ihtiyaç bulunduğunu sözlerine ekledi. BELEK'E GELEN TURİST SERİK'E DE GELMELİ
Vali Karaloğlu, "Bunu sağlamazsak sahilde başka bir dünya, Serik merkezinde başka bir dünya, arka köylerde başka bir dünya devam eder. Bu problem mutlaka çözülmeli. Yerel halk bölgede oluşan turizm ekonomisinden daha fazla istifade edebilmeli. Daha fazla gelir elde edebilmeli ki turizme daha çok sahip çıksın. Bunu mutlaka oluşturmamız lazım" diyerek konuştu