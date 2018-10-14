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Bakkal gençlerle buluştu

Aytemiz Alanya Spor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle ‘Türk ’ başlıklı söyleşide buluştu, gençlere tavsiyeler verdi

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Bakkal gençlerle buluştu

AYTEMİZ Alanya Spor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Spor Bilimleri Fakültesi'nde 'Türk ' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

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Söyleşi öncesinde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin tef ve kanun çalarak renk kattığı etkinlikte Bakkal, Türk sporu ve futbolunun sorunlarına değinerek mevcut sorunların çözümü olarak meclisten çıkacak spor yasasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilerin ve eğitimcilerin sorularına esprili ve tatmin edici cevaplar veren Bakkal, "İlk defa katıldığım bir söyleşide bu kadar çok soruyla ve ilgiyle karşılaştım. Siz gençlerin spora ve futbola olan ilgisi beni son derece memnun etti" diye konuştu. Bakkal öğrencilerden sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını da istedi.

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Bakkal gençlerle buluştu
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