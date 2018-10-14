Fanatizmi yendiler

Antalya lya'daki Barbaros Ortaokulu 'nun öğrenci ve öğretmenleri, okul formalarının yanı sıra tuttukları takımın formasını giyerek okula gelebiliyor. Çoğu Antalyaspor taraftarından oluşan öğrenciler de bu durumdan oldukça memnun görünüyor. Okulda, kıyafetin dışında zilsiz eğitim uygulaması da yapılıyor

UYGULAMADA BAŞARI

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Barbaros Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, örnek bir sosyal sorumluluk örneği gösteriyor. Öğrencilere, spor bilincinin aşılanması amacıyla projeler üreten okul yönetimi, bundan 2 yıl önce başlattığı 'tuttuğun takımın formasıyla gelebilirsin' uygulamasını başarıyla sürdürüyor. Öğrenciler, okul forması dışında tuttukları takımın formalarını giyerek okullarına geliyor. Öğrencilere aynı zamanda öğretmenleri de eşlik ediyor. Formanın yanı sıra, takım atkılarını takan, hatta yüzlerini tuttukları takımın renklerine boyayan öğrenciler, uygulamadan çok memnun.

SPORDA RENKKARDEŞLİĞİ BARBAROS

Ortaokulu Müdürü Recai Ocak, öğrencilerin okula istekli gelmesi için 3 yıldır çeşitli projeler ürettiklerini ve bunlardan fayda gördüklerini söyledi. Takım forması uygulamasını okul aile birliği ve öğretmenler kurulu kararıyla aldıklarını belirten Ocak, "Öğrencilerin çoğunluğu Antalyasporlu. Antalyaspor'un formasını okul forması olarak kabul ettik. Öğretmenler de öğrencilerin rol modelleridir. Öğretmenlerimiz de severek, isteyerek giyiyorlar. Renklerin kardeşliğinin bir arada olduğu bir atmosfer oluşturmak istedik. Hepimiz bu işe gönül verdik. Öğrencilerimizi ücretsiz bir şekilde Antalyaspor'un tüm maçlarına götürüyoruz" dedi.



ZİL BİR KEZ ÇALIYOR

OKULDA, kıyafetin dışında zilsiz eğitim uygulaması da yapılıyor. 2015 yılında başlatılan ve öğrencilerin zamanı yönetebilme becerilerini geliştirebilme ve sorumluluk bilincini kazanabilmeyi amaçlayan uygulamayla birlikte, okul zili sadece eğitim ve öğretim yılının başında sadece bir kez çalıyor.