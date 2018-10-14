Hırsızlığa girdiği evde taciz edip kaçtı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde hırsızlık için girdiği evdeki kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Taşyaka Mahallesi 339 Sokak'taki bir apartmanın 3. katına çıkan şahıs, bir dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Evde yalnız yaşanan E.A. ile karşılaşan zanlı, önce E.A.'yı darp etti. Daha sonrada cinsel tacizde bulundu. Zanlı, evdeki 850 lira ve cep telefonunu çalarak kaçtı. E.A.'nın komşularından yardım istemesi üzerine durum polise bildirildi. E.A.'nın verdiği eşkal üzerine ekipler zanlıyı yakaladı. Adliye sevk edilen Mehmet R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.