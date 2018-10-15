Akrep’in gençleri ışık verdi

Antalya
SPOR'UN milli maç nedeniyle lige verilen arada Evkur Yeni Malatyaspor
ile oynadığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Regnum Carya Otel sahasında oynanan karşılaşmada Antalyaspor Teknik Direktörü
Bülent Korkmaz, kırmızı beyazlılarda ligde forma şansı az bulan oyuncularına şans verdi. Antalyaspor maça Ferhat, Osman, Salih, Bahadır, Musa, Zeki, Sergen, Olcan, Birkan, Mustafa ve Harun ile başladı. TEK GOL SERGEN'DEN
Kırmızı beyazlılar 35'inci dakikada 1-0 geriye düştü. Antalyaspor'un, 64'üncü dakikada kazandığı penaltı atışını Sergen Yatağan gole çevirip beraberliği sağladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz hazırlık maçında Sergen Yatağan'ın yani sıra U21 takımından Batuhan Arslan, Yavuz ve Emrah'ı da oynattı.