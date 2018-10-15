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Akrep’in gençleri ışık verdi

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Akrep’in gençleri ışık verdi
AntalyaSPOR'UN milli maç nedeniyle lige verilen arada Evkur ile oynadığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Regnum Carya Otel sahasında oynanan karşılaşmada Bülent Korkmaz, kırmızı beyazlılarda ligde forma şansı az bulan oyuncularına şans verdi. Antalyaspor maça Ferhat, Osman, Salih, Bahadır, Musa, Zeki, Sergen, Olcan, Birkan, Mustafa ve Harun ile başladı.

TEK GOL SERGEN'DEN
Kırmızı beyazlılar 35'inci dakikada 1-0 geriye düştü. Antalyaspor'un, 64'üncü dakikada kazandığı penaltı atışını Sergen Yatağan gole çevirip beraberliği sağladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz hazırlık maçında Sergen Yatağan'ın yani sıra U21 takımından Batuhan Arslan, Yavuz ve Emrah'ı da oynattı.
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Akrep’in gençleri ışık verdi
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