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Bıçakla saldıran hırsız serbest

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Bıçakla saldıran hırsız serbest
Antalya'NIN Korkuteli ilçesinde (68), evine giren İ.A.'nın (19) bıçaklı saldırısına uğradı. Sülekler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aynur Öz, evine akşam saatlerinde döndüğünde samanlığın ışığının yanık olduğunu fark etti. Işığı söndürmek için içeri giren kadın, İ.A. ile karşılaştı. Sarhoş olduğu öne sürülen İ.A.'nın saldırmaya kalkıştığı kadın, koşarak üst kattaki eve girip kurtulmaya çalıştı. Demir kapının pencerelerini kırıp eve giren İ.A. elindeki bıçakla kadını kovalamaya başladı.

SERBEST BIRAKILDI
Aynur Öz'ün çığlıklarını duyan komşusu Teslime Şahin kadını kurtarırken, etkisiz hale getirilen İ.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İ.A.'nın hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi. İfadesinin ardından İ.A. serbest bırakıldı.
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Bıçakla saldıran hırsız serbest
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