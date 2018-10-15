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Kepez’den yatırımcı bütçe

’nin 2019 yılı tahmini bütçesi 350 milyon TL oldu. 10’uncu kez denk bütçe yaptıklarını söyleyen Başkan , bütçenin yüzde 41.88’ini yatırıma ayırdıklarını belirtti

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Kepez’den yatırımcı bütçe
Antalya Kepez Belediye Meclisinin ekim ayı olağan meclis toplantısının 2. birleşiminde 7 gündem maddesi karara bağlandı. 'nin 2019 yılı tahmini bütçesi 350 milyon TL oldu. Bütçenin yüzde 41.88'ini yatırıma ayırdıklarını belirten Başkan , "Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz 70 projenin tamamına yakınını gerçekleştirdik. Hatta vaat etmediğimiz birçok eseri de Kepez'e kazandırdık" dedi.

10'UNCU DENK BÜTÇE
Övünülesi bir bütçeye sahip olduklarını kaydeden Başkan Hakan Tütüncü, "Benim başkanlığımda Kepez Belediyesi'nin 10'uncu bütçesini gerçekleştiriyoruz. Bundan önceki bütçelerin tamamında olduğu gibi borçlanmanın olmadığı, denk bir bütçeyi hazırlamış olmanın 10'uncu kez mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
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Kepez’den yatırımcı bütçe
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