Retrofest ile geçmişe yolculuk

Antalya
'DA 20 Ekim
'de gerçekleştirilecek olan Retrofest, Antalya
lıları bir günlüğüne, geçtiğimiz yüzyıla, 1900'lerin çarpıcı hatıralarına götürüyor. 20'ler ve 30'ların efsane caz dansı Lindy Hop, 1900'lü yılların bütününe damga vuran çocuk oyunları seksek, yakar top, atari, polaroid fotoğraflar, antika mezatları, yaşadıkları onyıllara damgalarını vuran nesneler, kostümler, Retrofest, stantlarında ziyaretçilerle buluşacak. 5 BİN ZİYARETÇİ
Red&White Beach'te 20 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te kapılarını açacak olan festivalde saat 20.00 itibariyle 90'ların popüler müziğine özgün damgalarını vurmuş olan Mansur Ark, Grup Vitamin, DJ Hakan Küfündür sahne alacak. Festivali yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.