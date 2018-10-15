Seralardan zirveye

Antalya
'da bahçe ve seralarda yevmiyeli tarım işçisi olarak çalışıp kazandığı parayla harçlığını çıkaran ve aile ekonomisine katkı sağlayan Şüeda Özcan, 2 yıl önce mindere çıkarak başladığı güreş eğitiminde, 18 yaşında Dünya Plaj Güreşi Şampiyonu oldu. 2 YILDIR ÇALIŞIYOR
Finike'de çiftçilikle uğraşan Özcan ailesinin kızı Şüeda, küçük yaşta anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle yaşamaya başladı. Çiftçilikle uğraşan annesine tarla ve serada yardım ederek büyüyen Şüeda, Antalya
Spor Lisesi'nde eğitim görürken güreşle tanıştı ve antrenörü İlkay Kaya ile 2 yıl antrenman yaptı. Şüeda, okul ve antrenmanların yanı sıra tatil günlerinde de Finike'ye annesinin yanına giderek, tarla ve seralarda çalışıp harçlığını çıkardı.