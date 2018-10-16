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AK seçimde iddialı

Giriş Tarihi: 16.10.2018
AK Parti Fethiye seçimde iddialı
Ak İlçe Başkanı Kadir Sarıhan Fethiye'yi AK belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi. 41 mahallenin sorunlarını muhtarlardan dinlediklerini söyleyen Sarıhan, "Vatandaşlarımızın talepleri için notlar aldık. Parti üyelerimiz ve yönetim kurulumuzla birlikte fikir alışverişi yapıyoruz. Fethiye'de neler yapacağımız, Fethiye halkına nasıl hizmet edeceğimizi konuşmak için toplan��yoruz. İlçemizde gerçek belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstereceğiz" dedi.ntalya ?Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta 3 mahalleyi birbirine bağlayan Değirmenli köprüsünü yeniden yapıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Değirmenli, Saraçlı, Güzelyalı mahallelerini birbirine bağlayan köprünün yerine yenisi yapıyor. Eskiyen köprünün dar ve deforme olması nedeniyle tehlike yaratıp ulaşımı engelliyordu. Bunun üzerine eski köprü sökülerek yerine daha büyük ve modern bir köprü yapımına başlandı.
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AK Parti Fethiye seçimde iddialı
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