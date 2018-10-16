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Büyükşehir için ilk başvuru Uysal’dan

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Büyükşehir için ilk başvuru Uysal’dan
AntalyaNTALYA'DA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığına ilk başvuruyu, Muratpaşa Belediye Başkanı yaptı. İl Binası'nda başvuru evrakını teslim eden Uysal, parti binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Muratpaşa'da görev yapan belediye başkanının daha üst makamlara adının geçmesinin doğal olduğunu belirten Uysal, "Yapılan 3 ankette açık ara ��nde olduğumu görünce aday olmaya karar verdim" dedi.

MÜCADELE EDECEĞİM
Yarışta sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen Uysal, "Ben 'Muratpaşa'da şu kadar oy alayım, rahatıma bakayım' diyemedim. Biz göreve geldiğimizde kentin geleceğini düşünenler, kimsesizler göreve gelmiş olacak. Yoksullar, yaşlılar iktidara gelmiş olacak" diye konuştu.

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Büyükşehir için ilk başvuru Uysal’dan
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