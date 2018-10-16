İhracatta hedef yeni pazarlar

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur'un yaş sebze ve meyvede katma değerinin yükseltilmesi, ihracatındaki pazar payının artırılması, yeni pazarlar oluşturulması amacıyla sektörün ilgili kurum, kuruluş ve firmaları ile işbirliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaş sebze ve meyvede marka Antalya'da ilk kez InterFresh 2018'in gerçekleşmesinde ana paydaşlardan olan ve açtığı standında sektör temsilcilerine tanıtım imkanı da sağlayan BAKA, fuarla eş zamanlı olarak Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden 40 kişilik alım heyetini de Antalya'ya getiriyor.

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Isparta Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Şehmus Günaydın'ın direktifleri ile gerçekleştirilen ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun evsahipliğini yapacağı alım heyeti programı ile yaş sebze ve meyve ihracatının artırılması ve hedef pazarların çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Sudan, Umman ve Yemenli firmalardan oluşan 40 kişilik alım heyeti, ikili görüşmeler yapacak. 17-20 Ekim 2018 AntExpo fuar firmasınca organize edilecek InterFresh 2018'de, 81 ilden sektör profesyoneli ile 23 ülkeden yaklaşık 500 alım heyeti buluşacak.